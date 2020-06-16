Son dakika haberi! TAKSİM'DE UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarının sonuç vermesiyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılırken ay başından itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Yeni dönemle birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde her geçen gün yoğunluk artmaya başladı.

Uzmanların sosyal mesafe kuralına uyulması ve maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiği konusundaki uyarılarına rağmen, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uymadığı gözlendi. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek meydan ve caddede dolaşmaya çıkan birçok vatandaşın maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor. Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğu çene altına indirirken, bazıları da dirseğine ya da bileğine bağlıyor.