Son dakika haberi... Talas Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta, Kovid-19 ile mücadele sürecinde temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Askeri birlikler, kamu kurumları, muhtarlıklar, eczaneler, camiler, PTT, banka şubeleri ve çocuk oyun alanları gibi ortak kullanım alanlarında periyodik dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Ayrıca karantinaya alınan binalarda giriş, asansör, merdiven ve daire önlerinde de dezenfeksiyon uygulaması yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kovid-19'a karşı 4 ekiple mücadele verdiklerini belirterek, "Bizler belediyeler olarak hemşehrilerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için de okullar dezenfekte ediliyor.