Son dakika haberi! Talas'ta kararlar oy birliğiyle - Son Dakika

Talas Belediye Meclisi, Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Oturumun başında Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili grup başkanları söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenip, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yangını çıkaranların en ağır şekilde cezalandırılması ifade edildi.

Çeşitli komisyon raporları, Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu Kalesija ile kardeş şehir protokolü imzalanması, Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği'nin gençlerin topluma kazandırılması kapsamındaki tarımsal projelerde kullanılmak üzere traktör arkası tırmık ve pulluk ihtiyaçlarının karşılanması gibi maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara araç desteği maddesi de oy birliğiyle geçen maddeler arasındaydı. - KAYSERİ