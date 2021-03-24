Son dakika haberi... Talasgücü Belediyespor'dan galibiyetli prova
24.03.2021 11:02
Son dakika spor haberi... Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Ünye 1957 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Ünye 1957 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesinde Antalya'da kampa giren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, ilk hazırlık maçını yaptı. Hazırlık maçında Ünye 1957 Spor ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi.
Teknik Direktör Halil Aslan gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Talasgücü Belediyespor 12 gün Antalya'da kalacak. - KAYSERİ
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