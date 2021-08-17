Taliban'dan, eski Afganistan hükümet yetkililerine genel af - Son Dakika

Taliban güçleri, dün tüm Afganistan'ın eski hükümet yetkilileri için genel af ilan ederek, eski yetkilileri görevlerine geri dönmeye çağırdı.

Afganistan'da kontrol alanı genişlemeye devam eden Taliban'dan, eski Afgan hükümet yetkililerine genel af kararı geldi. Taliban yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, eski Afgan hükümet yetkilileri için genel af ilan edildiği belirtilerek, eski yetkililerin görevlerine geri dönmesi yönünde çağrıda bulunuldu. Taliban, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu nedenle rutin hayatınıza tam bir güvenle devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban güçleri, hiçbir direnişle karşılaşmamış ve tüm şehri kontrol altına almıştı. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeyi terk etmiş, batılı ülkeler vatandaşlarını ve diplomatik personelini Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı. Ayrıca Kabil Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı binasının kontrolünü ele geçiren Taliban, kadınların okuma ve çalışma fırsatına sahip olacağını duyurmuş, fakat Kabil'deki çoğu okul ve üniversite pazartesi günü kapalı kalmıştı. Bunlara ek olarak Taliban güçleri, Afganistan'ın eski hükümet yetkililerinden ve kolluk kuvvetlerinden intikam alma planları olmadığını da ifade etmişti.

-İHA-