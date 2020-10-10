Son dakika haberi... Taliban: "Trump umarız seçimleri kazanır ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırır" - Son Dakika

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD basınına verdiği röportajda Başkan Donald Trump'ı kastederek, "Umarız seçimleri kazanır ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırır" dedi.

Taliban'dan ABD Başkanı Donald Trump'a seçim desteği geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD basınına verdiği röportajda Trump'ı kastederek, "Umarız seçimleri kazanır ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırır" ifadelerini kullandı. Başka bir Taliban yetkilisi ise verdiği röportajda, "Trump'ın Covid-19 olduğunu duyduğumuzda sağlığı için endişelendik. Ancak iyileşiyor gibi görünüyor" dedi.

Taliban'ın bir başka kıdemli üyesi ise Başkan Trump'ın dürüstlüğünü överek, "Dürüst olmak gerekirse Trump bize düşündüğümüzden çok daha dürüst davrandı, hatta Camp David'deki görüşme teklifi nedeniyle şaşkına döndük" ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyasının İletişim Direktörü Tim Murtaugh konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Taliban'ın desteğini reddettiğini ifade ederek, Taliban'ın Başkan Trump'ın Amerikan çıkarlarını her zaman ve her şekilde koruyacağını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın Trump'a olan desteği ise ABD askerlerini 19 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çıkarma hedefine dayanıyor. Şu anda Afganistan'da 5 binden az ABD askeri bulunurken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bu sayının gelecek yılın başlarında 2 bin 500'e düşeceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise geçtiğimiz ay Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın kurucu ortağı ve siyasi yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar ile görüştükten sonra ABD'nin 2021 Nisan veya Mayıs ayına kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Trump yönetimi, Şubat ayında Taliban ve ABD'nin müttefikleri ile ABD birliklerinin 2021 baharına kadar Afganistan'dan çekilmesi için bir zaman çizelgesinin belirlendiği tarihi bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ayrıca Taliban'ın El Kaide'den ayrılmasını ve Afganistan hükümeti ile ülkede güç paylaşımını müzakere etmesini gerektiriyor.

Öte yandan Başkan Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Afganistan'daki tüm birliklerin " Noel'e kadar evde" olması gerektiğini açıklamıştı.

(İHA)