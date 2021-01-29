Son dakika haberi: Taliban, tüm yabancı askerlerin nisan sonuna kadar Afganistan'dan çekilmesini umuyor - Son Dakika

Taliban heyetinin temsilcisi Şir Muhammed Abbas Stanikzay, Afganistan'daki yabancı askerlerin nisan sonuna kadar ülkeden çekilmesini umduklarını söyledi.

Stanikzay ve beraberindeki Taliban heyeti, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

ABD'li ve diğer yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilmesi için verilen sürenin bitmesine 3 ay kaldığına işaret eden Stanikzay, "Çoğu geri çekildi, geriye sadece birkaç bin asker kaldı. Onların da nisan sonuna kadar Afganistan'dan ayrılmalarını umuyoruz." dedi.

Stanikzay, Taliban'ın ABD ile yaptıkları barış anlaşmasına uyduklarını belirterek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Doha'da varılan barış anlaşmasına uymasını beklediklerini dile getirdi.

Taliban heyetinin temsilcisi Stanikzay, "Bu, ABD için de iyi bir şans. Eğer ABD anlaşmaya uymazsa, kendimizi savunmaktan ve savaşmaktan başka bir çaremiz kalmaz." yorumunda bulundu.

"Kimsenin bize Amerikalıları öldürdüğümüz için ödül vermesine gerek yok"

" Rusya'nın, Afganistan'da öldürülen ABD askerleri için Taliban bağlantılı militanlara ödül verildiğine yönelik" iddiaları reddeden Stanikzay, "Bu, mutlak bir yalan. Bunu tümüyle inkar ediyoruz. Kimsenin bize Amerikalıları öldürdüğümüz için ödül vermesine gerek yok, onları 2001'den beri öldürüyoruz. Onlarla hiçbir ödül almadan savaşıyoruz." diye konuştu.

Stanikzay, Birleşmiş Milletler'in (BM) Taliban temsilcilerine yönelik yaptırımları kaldırması için Rusya ile temas halinde olduklarını kaydetti.

ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalanmıştı.