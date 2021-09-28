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Son dakika haberi | Taliban yönetimi "Başbakan Yardımcısı Vekili" Hanefi - Son Dakika

Son dakika haberi | Taliban yönetimi "Başbakan Yardımcısı Vekili" Hanefi

28.09.2021 15:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'da Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi, ABD'nin 20 yıl süren işgal faaliyetinin ülkesinin her alanına zarar verdiğini ve Batılı ülkelerin bu zararı karşılamalarının ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Afganistan'da Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi, ABD'nin 20 yıl süren işgal faaliyetinin ülkesinin her alanına zarar verdiğini ve Batılı ülkelerin bu zararı karşılamalarının ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Ülkesindeki son gelişmelerini AA muhabirine değerlendiren Hanefi, eskiye dayanan Afganistan- Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Hanefi, "Afganistan ve Türkiye, iki kardeş ülkedir. Özellikle iki milletin dostluk ilişkileri, biri diğerinden ayrılmayacak kadar kadim ilişkilerdir. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminde hem Türkiye devleti hem de milleti Afgan halkının yanında durdu. Afganistan halkına yardım etti. Gelecekte de yakın ve sıkı ilişkiler içinde olmayı istiyoruz." dedi.

Yıllarca işgal güçleri tarafından atılan bombalar nedeniyle ülkede büyük bir tahribat meydana geldiğini dile getiren Hanefi, şöyle devam etti:

"Ziraat alanlarımız kimyasal bombalar nedeniyle tahrip oldu. Binlerce kadın dul ve yüz binlerce çocuk yetim kaldı. ABD'nin Afganistan'ı işgalinin en kötü neticelerinden biri 6 milyon Afgan'ın uyuşturucu müptelası olmasıdır. Bunların yaklaşık 1 milyonunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Birçok alanda Afganistan bu işgalden zarar gördü."

Hanefi, Afganistan'da uyuşturucu yetiştirme ve kaçakçılığına son vermek istediklerini ifade ederek, "Afganistan tüm uyuşturucu çeşitlerinden temizlensin, ne ekilsin ne satılsın ne de kullanılsın" diye konuştu.

- Türkmenistan'dan Hindistan'a uzanacak doğalgaz boru hattı

Hanefi, tasarladıkları projelerin hayata geçmesinin önemine değinerek istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Hanefi, projeleri gerçekleştirmek için yakın zamanda Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Özbekistan'dan da temsilci heyetlerle bir araya geldiklerini dile getirerek, "Türkmenistan doğalgazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan'a taşıyacak TAPI doğalgaz boru hattı projesi ve Özbekistan'dan Pakistan'a elektrik naklinin yapılacağı Şirhan Limanı ve Polihumri Projeleri gibi büyük projeleri ivedilikle hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ayrıca demir yolu hattı projesiyle de ilgili adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

-Yatırımcıların güvenliği için garantiler

Çin, İran ve Pakistan'la da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında projeleri gerçekleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Hanefi, "Bu projelerin hayata geçmesiyle birçok Afgan gencine ülke içinde istihdam sağlanmış olacak. Şu an Afganistan'da bu projeleri gerçekleştirmeye engel olacak hiçbir güvenlik sorunu yoktur. İslam ülkeleri ve diğer ülkelerin yatırımcılarını Afganistan'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Biz bu yatırımcıların güvenliğini sağlama ve yardım etme konusunda garanti veriyoruz." dedi.

-Taliban lideri Ahundzade'nin durumu

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin hayatta olduğunu belirten Hanefi, kendisiyle yakın zamanda toplantılara katıldığını anlattı. Hanefi, "Onun sağlığının yerinde olduğu konusunda size teminat verebilirim." dedi.

Hanefi, "ABD'den savaş tazminatı talep edecek misiniz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Afganistan'da 20 yıl süren savaş nedeniyle birçok zarar meydana geldi. Ziraat, ekonomi ve sanayi gibi tüm alt yapılarımız tahrip oldu. Bizim zarar gören alanlarımızın yeniden inşa edilmesi Batı ülkelerinin ahlaki bir sorumluluğudur. Batı, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda iyileşmenin sağlanması için yeni devletle iş birliği yapmalıdır. Bu alanlarda gelişmeye destek vermeyip Afganistan'ın parasal varlığını bloke etmeleri Afgan halkına zarar vermektedir."

Ülkeleri dışında yaşayan Afganlara çağrı yapan Hanefi, "Ülkelerine dönsünler mal ve can güvenlikleri korunacaktır. Hayatlarına barış içerisinde devam etsinler. Birinin biriyle bir sorunu varsa bunu mahkeme ve hukuk yoluyla çözebilir." dedi.

Kadınların durumu

Kadınların kendilerine özgü alanlarda iş hayatında çalışmalarına devam ettiklerini savunan Hanefi, "Sağlık sektörü, gümrük ve emniyet teşkilatı gibi kadınlarla muhatap olunan yerlerde kadınlar iş hayatında çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla kadınlar diğer alanlarda da iş hayatında yer alacaklardır." ifadelerini kullandı.

-Türkiye'den beklentiler

Hanefi, Türkiye'den beklentilerine ilişkin şunları ifade etti:

"Bizim Türk halkından beklentimiz, insani yardım ve hayır çalışmaları yapan kurum ve insanların çeşitli konularda Afgan halkına yardım etmeleridir. Eğitim, sağlık ve insana ihtiyaç olan her alanda Afganistan halkına yardım etmelerini bekliyoruz. Türkiye'den beklentimiz, Afganistan'daki yeni devleti resmen tanıyan ilk ülke olmasıdır. ve bize ekonomi ve diğer alanlarda yardım etsin, iş birliği yapalım, müşaverede bulunalım, yardımcı olsun."

Son dakika haberi | Taliban yönetimi Başbakan Yardımcısı Vekili Hanefi
Son dakika haberi | Taliban yönetimi Başbakan Yardımcısı Vekili Hanefi
Son dakika haberi | Taliban yönetimi Başbakan Yardımcısı Vekili Hanefi
Son dakika haberi | Taliban yönetimi Başbakan Yardımcısı Vekili Hanefi

Başbakan Yardımcısı, Afganistan, Taliban, Hanefi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Taliban yönetimi 'Başbakan Yardımcısı Vekili' Hanefi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Taliban yönetimi "Başbakan Yardımcısı Vekili" Hanefi - Son Dakika
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