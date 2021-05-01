Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim
01.05.2021 13:38
Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde, 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, Alaçam Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde oluşturulan uygulama noktalarında sıkı denetimler yaptı. İlçeye giriş noktalarında, yapılan denetimlerde durdurdukları araçlarda vatandaşların izin ve seyahat belgelerini tek tek kontrol etti. Kırsal mahallerde de devam eden denetimlerde ekip aracından sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı. - SAMSUN
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