Son dakika haberi: Tamer Güney, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Türk futboluna uzun yıllar hizmet veren ve 84 yaşında hayata veda eden Tamer Güney, yarın İstanbul'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli görevler üstlenen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu birçok kulüpte futbol oynayıp, altyapı sorumluluğu ve teknik direktörlük yapan Tamer Güney, dün hayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada, Güney'in vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli ismi, uzun yıllar Federasyonumuzda önemli görevlerde bulunan, efsane futbol adamı Tamer Güney'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.6 Ocak 1936 yılında Bilecik 'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü PTT , Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor Kayserispor , Ankaragücü, Adanaspor Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor 'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu 'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Tamer Güney'in cenazesinin yarın saat 12.00'de Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.