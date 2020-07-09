Son dakika haberi: Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Son dakika güncel haberi... İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İZMİR'in Narlıdere ilçesi açıklarında, 276 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere iki gün önce gece saatlerinde baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı.Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:55 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tankerde göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi