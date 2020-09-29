Son dakika haberi... Tankere çarpan hafif ticari araç sürücü sıkıştı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tankere çarpan hafif ticari araç sürücü sıkıştı

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da trafik kazası nedeniyle yavaşlayan trafikte önündeki tankere çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Abdullah Trak, polis ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da trafik kazası nedeniyle yavaşlayan trafikte önündeki tankere çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Abdullah Trak, polis ekiplerince kurtarıldı. Kaza, saat 18.45 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Trak (78) yönetimindeki 16 FF 569 plakalı hafif ticari araç, başka bir kaza sebebiyle yavaşlayan trafikte, Ramazan Özkan (44) yönetimindeki 16 AFY 969 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada Abdullah Trak yaralandı. Araç içinde sıkışan Trak'ı polis ekipleri kurtardı. Trak, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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