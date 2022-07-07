Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı

07.07.2022 01:33
Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte evrakla arazi satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisinde şahısları sahte evraklarla kıskıvrak yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan R.K., H.K. ve M.C.G isimli şahısların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

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