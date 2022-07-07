Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tapuda sahte evrakla satış yapmaya çalıştıkları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Sahte evrak düzenleyerek kendilerine ait olmayan bir araziyi satmaya çalışan şahısların olduğu bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

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