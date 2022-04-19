Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika
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Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı

19.04.2022 12:36
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı ahşap ve tarihi tescili bulunan bina yangında kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı ahşap ve tarihi tescili bulunan bina yangında kullanılamaz hale geldi.

Ulu Cami Mahallesi, Ballar Sokak'ta bulunan Hüseyin Kocayörük'e ait iki katlı ve en az 100 yıllık olduğu belirtilen tescilli binada, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan binadaki alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede tüm binayı saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bina tamamen yanarak kül oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı
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Tavşanlı, İtfaiye, Yangın, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika


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