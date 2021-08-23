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Son dakika haberi | Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ kolu emekli polis çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ kolu emekli polis çıktı

23.08.2021 09:58
Son dakika haberi | Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ kolu emekli polis çıktı, System.String[]

Son dakika habere göre Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 11'i tutuklanırken, çete lideri eski öğretmenin yardımcısı olarak aranan emekli polis memuru da teslim oldu.

Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 11'i tutuklanırken, çete lideri eski öğretmenin yardımcısı olarak aranan emekli polis memuru da teslim oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, suçtan elde edilen gelire yönelik olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Abdulsamet Kavran liderliğindeki şebekeye, 10 Ağustos'ta 30 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. "Anadolu" adı verilen operasyonda; Kavran ile birlikte 78 kişi yakalandı.

Operasyonda farklı dönemlere ait 23 bin 203 adet tarihi eser ele geçirildi. Zanlılardan 36'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 42 kişiden Abdulsamet Kavran ile birlikte 11 kişi tutuklandı, 32'si de 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari olan 15 şüpheliden biri ve aynı zamanda da şebekenin iki numaralı ismi olan, emekli polis memuru Zorlu Y. de emniyete gelip teslim oldu.

Kavran liderliğindeki örgütün, Türkiye'nin dört bir yanında kaçak kazı yapan define avcıları başta olmak üzere toplayıcı, koleksiyoncu ve koleksiyonculuğu iptal edilenlerden temin edilen tarihi eserlerin yurtdışına kaçırılmasını organize ettiği tespit edilen Zorlu Y.'nin, söz konusu operasyonları da bizzat yönettiği ortaya çıktı. Zorlu Y.'nin, 2 yıl önce Sırbistan'da kullandığı aracında tarihi eserle yakalandığı ancak kefaletle serbest kaldığı öğrenildi. Bu yakalanmanın üzerine Adana polisinin zanlıyı takibe başladığı öğrenildi.

Faaliyetlerini sürdüren Zorlu Y.'nin, Bulgaristan'da kullandığı otomobilin lastiğinin içinde tarihi eser ele geçirildi. 2 yıl süren bir soruşturmanın sonucunda da 'Anadolu Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmada da Abdulsamet Kavran ve Zorlu Y.'nin liderliğindeki şebekenin, tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla özel araç ve TIR'lar ile yurtdışına karayoluyla kaçırdığı da belirlendi.

Polis, Kavran ve Zorlu Y.'nin başta olmak üzere diğer zanlıların, kendi aralarındaki para trafiğini de mercek altına aldı. Söz konusu zanlılar arasında yaklaşık 26 milyon liralık bir para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin de ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelere kaçırılıp, buradaki koleksiyoncularla müzayede evlerinde açık arttırma usulü satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı. Zorlu Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Polis Memuru, Cumhuriyet, Emekli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tarihi eser kaçakçısı çete lideri eski öğretmenin sağ kolu emekli polis çıktı - Son Dakika


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