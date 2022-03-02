Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

02.03.2022 15:30

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde T.H. ve C.T'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 heykel bulundu.

Gözaltına alınan T.H. ve C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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