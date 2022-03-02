Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde T.H. ve C.T'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 heykel bulundu.
Gözaltına alınan T.H. ve C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika