Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı - Son Dakika
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Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

16.03.2022 10:50
Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı

Son dakika haber... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunun devamında, gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 490 adet taş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunun devamında, gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 490 adet taş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 201 adet sikke, 84 adet obje ve 3 adet taş ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler; S.Ö. ve B.Y.'nin Geyve ilçesi Bayat Mahallesinde ki ikametlerince yapılan aramalarda ise; 490 adet taş ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardında serbest bırakıldı.

(Erkan Elgün-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest kaldı - Son Dakika


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