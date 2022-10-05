LOKANTA ÇALIŞANININ TARİHİ GÜMRÜK HANI KANALINA BULAŞIK SUYU DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

LOKANTA ÇALIŞANININ TARİHİ GÜMRÜK HANI KANALINA BULAŞIK SUYU DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

05.10.2022 15:00

ŞANLIURFA'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı, bidonla bulaşık suyu döktü.

ŞANLIURFA'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı, bidonla bulaşık suyu döktü. Personelin daha sonra da bidonu kanalda yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti Mali'de savaş uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: DHA

Kanuni Sultan Süleyman, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LOKANTA ÇALIŞANININ TARİHİ GÜMRÜK HANI KANALINA BULAŞIK SUYU DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: LOKANTA ÇALIŞANININ TARİHİ GÜMRÜK HANI KANALINA BULAŞIK SUYU DÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement