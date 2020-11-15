Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi

15.11.2020 15:45
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi, System.String[]

Son dakika haber... Tarihi Vaniköy Camii, yangından sonra drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi Vaniköy Camii, yangından sonra drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin büyük bir kısmının yanarak küle döndüğü yer alıyor.

Üsküdar Kandilli'de bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı caminin son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Osmanlı döneminden kalma caminin büyük bir kısmının yanarak küle döndüğü görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi

Vaniköy, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tarihi Vaniköy Camii yangından sonra havadan böyle görüntülendi - Son Dakika


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