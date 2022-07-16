Takviye olarak istenen Balıkesir 'in Edremit ilçesinde konuşlu 2 uçak da bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlere müdahale karadan ve havadan sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI - Son Dakika

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