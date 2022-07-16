Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI - Son Dakika
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Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI

16.07.2022 13:13

Son dakika haberleri: İZMİR'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ağaçlandırma sahasına sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri gönderildi.

Takviye olarak istenen Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu 2 uçak da bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlere müdahale karadan ve havadan sürüyor.

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Son dakika haberi... Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor Son dakika haberi... Ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor Son dakika haberleri | Aliağa'da Ağaçlandırma Sahasında Yangın Son dakika haberleri | Aliağa'da Ağaçlandırma Sahasında Yangın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN, AĞAÇLANDIRMA SAHASINA SIÇRADI - Son Dakika
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