Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

16.07.2022 05:54

Son dakika 3. sayfa haberi: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı Uşak'ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti. Araçta yolcu bölümündeki 14 kişi yaralanırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Uşak - Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Ulubey ilçesinde çalışan tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51)kontrolündeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, kontrolün kaybolmasını sonucu yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yerindeki bazı işçiler de arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından kısa süreli sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt'un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Uşak Ulubey, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı - Son Dakika
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