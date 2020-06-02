Son dakika haberi | Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil böyle çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil böyle çarptı: 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüste muz serasına çalışmaya giden 2 işçi yaralandı.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali Süzen'in kullandığı 07 AGY 864 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halindeki Zeynep Çavuşoğlu'nun kullandığı 81 DK 929 plakalı otomobilin arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynep Çavuşoğlu otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Düğün, Ahmet Tarık Düğün ile minibüste bulunan ve muz serasına çalışmaya gitmekte olan Kırgızistan uyruklu Madinabanu Rahhmanova ve Melahat Bozkurt isimli tarım işçileri yaralandı.

Kazada yaralananlar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Ali Süzen, Manavgat'tan muz serasında çalışmak üzere tarım işçisi götürdüğünü belirterek "Ulualan mevkiinde akaryakıt istasyonuna sapmak için yavaşladığım sırada arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 50-60 metre gittikten sonra durabildim. Can kaybının olmaması tesellimiz oldu. Cana gelene kadar mala gelsin" dedi.