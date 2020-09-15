Son dakika haberi: Tarım işçilerini tehdit ettikleri iddia edilen 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, işe gidecek tarım işçileri ve servis şoförlerini engelleyip, tehdit ettikleri iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü, bir grubun, saat 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesinde işe gidecek olan tarım işçilerini ve servis şoförlerini engellediği ve tehdit ettikleri ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, A.K., K.A. ile F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:49 - Kaynak: DHA
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