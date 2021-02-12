Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun - Son Dakika

Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

12.02.2021 08:10

Son dakika haber: Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi Adana, Mersin ve...

Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi

Adana, Mersin ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında, sahte belge düzenleyerek 1 milyon liralık kredi çekerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltı karar verildi. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifinde sahte belge düzenleyerek kredi çektirildiği bilgisi geldi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan aldığı izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte mali büro dedektifleri kooperatifte çalışan 6 kişinin ve üye 18 şahıs ile bir tarım firmasında çalışan bir kişinin gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi çektirip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Polis bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Düzce'de 8'i kadın 25 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonda "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli zimmet" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun

Karayusuflu, Adana, Tarım, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun - Son Dakika


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