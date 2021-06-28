Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, resmi temasları kapsamında geldiği Sudan'da Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi ile iki ülke arasındaki anlaşmaları ve projeleri görüştü.

Başkent Hartum'daki Tarım Bakanlığında yapılan görüşmede Tunç ve Harbi, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı.

Sudan ile tarım alanında 15 yılı aşkın zamandır sürdürülen bir gayret ve çaba olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, "Hem Türkiye'ye hem Sudan'a hem Afrika'ya faydalı olabilecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu tarım sisteminden birçok ülke faydalanmak istiyor. Bu potansiyelimizden kardeş ve dost ülke Sudan'ın da yararlanmasını canı gönülden isteriz." ifadelerini kullandı.

"Yönetimler değişir ama devletler arası anlaşmada süreklilik esastır"

"Yönetimler değişir ama devletler arası anlaşmada süreklilik esastır." diyen Tunç, Sudan ile yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Sudan'da üreteceği ürünlerin hem Sudan'ın hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve özellikte olacağını söyleyen Tunç, bu projelerin Sudan'da istihdam fırsatları sağlayacağını ve Sudan'ın gelirini ve ihracatını artıracağını dile getirdi.

Görüşmeden sonra AA muhabirine açıklama yapan Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi, bu ziyaretin geçen ay Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun başkanlığındaki üst düzey yetkililerin Türkiye'ye ziyaretinin sonucu olarak gerçekleştiğini söyledi.

Sudan'ın tarım ve hayvancılık alanlarında Türkiye ile iş birliği yapmak için oldukça arzulu olduğunu belirten Harbi, iki ülkenin delegasyonlarının muhtemel bütün projeleri tartışmak için yoğun toplantılara gireceklerini dile getirdi.

Görüşmede Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Sait Kocabay ile Türkiye ve Sudan'dan yetkililer hazır bulundu.