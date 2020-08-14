Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki... - Son Dakika
Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki...
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler"
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14.08.2020 18:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Çeşme'deki yangın) Şu an memnuniyetle söylüyorum ki... - Son Dakika