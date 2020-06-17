Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını... - Son Dakika

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını...
Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını yaptı -EK.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yeni alınan yangın söndürme uçağının tanıtımını yaptı -EK
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:39 Kaynak: DHA
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