Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde inceleme yaptı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve Babaçay köyünde inceleme yapan Bakan Pakdemirli'ye Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet Koordinasyon Merkezinde toplantıya katılan Pakdemirli, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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