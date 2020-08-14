Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , İzmir Çeşme 'de otluk alanda çıkan yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:21

Kaynak: AA

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