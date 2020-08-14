Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çeşme'deki yangın bölgesini havadan inceledi
Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 06:21
Kaynak: AA
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