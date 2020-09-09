Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (2)

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan yangınla ilgili saha içerisinde 150 kilometre yeni yol açıldığını, 5 aracın kaza yaptığını ve 15 işçinin hafif yaralandığını kaydetti.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (2), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan yangınla ilgili saha içerisinde 150 kilometre yeni yol açıldığını, 5 aracın kaza yaptığını ve 15 işçinin hafif yaralandığını kaydetti.

Pakdemirli, yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibariyle sadece Hatay'ın Samandağ ilçesinde aktif yangının bulunduğunu söyledi.

Yangınlarda yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Pakdemirli, ancak 2020 ile 2019 karşılaştırıldığında yanan alanda yaklaşık yüzde 15 kadar gerileme görüldüğünü belirtti.

Hatay'daki yangına 23 farklı bölgeden, 50'den fazla ilden araçla müdahalede bulunulduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 50 teknik personel, 900 işçiyle müdahale ettik. Ayrıca belediyelerden ve çeşitli kamu kuruluşlarından da 50 kadar itfaiye ve 20 iş makinesi takviyesiyle de yangınla mücadelemize sürdürdük. Kabaca her makine 80 saat civarında yangında çalıştı. 450 saatin üzerinde helikopterlerimiz uçtu, 10 bin tonun üzerinde su attı. 70 saat uçak kullandık. Burada da uçaklarımız 1000 ton aşağı yukarı su atmış oldu. Burada tabii denizin mesafeli olmasından dolayı uçakların atmış olduğu miktarlar biraz daha azaldı. Çarpıcı bir rakamda daha 150 kilometre sahanın içerisinde yeni yol açtık. Tam 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık. Çünkü hep söylediğim gibi sarp coğrafyası ve koşulları zor olan bir arazide çalıştık. 5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı. Dün takla atan bir aracımız vardı ama hemen akabinde de işçilerimizle de konuştum Allah'a şükür hiçbirinin canında bir şey yok."

Hava sıcaklığının arttığı, nemin de çok düşük olduğu bir hafta yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, ilk 2 gün önceliklerinin yerleşim yerlerine tehdidi bertaraf etmek olduğunu kaydetti. Bu sebeplerle yangınla mücadelenin biraz daha uzadığının altını çizen Pakdemirli, yangının kuzeybatı tarafının önemine işaret ederek, "Eğer yangını geçirseydik Belen ve Arsuz ilçelerinin de ciddi risk altına girmesi söz konusu olabilirdi." dedi.

Personelin başarılı çalışmalarıyla bunun engellediğini aktaran Pakdemirli, yangına müdahalenin sabahın ilk saatlerine kadar sürdüğünü ve hala da devam ettiğini söyledi.

Uzun süren musibetlerden de alınacak derslerin olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İlk kez bu yıl İHA'ların uzun süren yangınlarda bu kadar vazgeçilmez olduğunu gördük. İlk kez görüntü işleme teknolojilerinin, meteoroloji kurumunun sağlamış olduğu rüzgar simülasyonu ve günün ileri saatlerinde rüzgarın nerede, ne tarafa döneceğine dair ve ilk kez de coğrafi bilgi sistemlerine dayalı tek bir ekran, tek bir pencereden yangının tamamını görebileceğiniz, araçlarınızı görebileceğiniz, yangının odak noktalarını görebileceğiniz, rüzgarı ve yanan yerleri birkaç saat sonra görebileceğiniz tam anlamıyla bir sisteme kavuşmuş olduk. Bu sistem hala deneme aşamasında ama özellikle bu yangının kontrol edilmesinde de bize çok büyük faydaları oldu. Tabii ki tüm bunların neticesinde bildiğiniz üzere yönetim helikopterlerimiz gün boyu diğer helikopterlerimizi ve kara araçlarının sevk ve idaresini yapmak için uçuyorlar."

Geçmişte, geceleri hava araçlarının uçamadığı için yukarıdan sevk, idare ve tam resmin görülmesi anlamında bazı eksiklerin olduğunu anlatan Pakdemirli, bu yıl kullanılan teknoloji sayesinde geceleri de tam resme daha hakim olunduğununu, sevk ve idarenin geceleri akamete uğramadığını söyledi.

Bölgenin en kısa zamanda ağaçlandırılıp eski görünümüne kavuşturulacağını da belirteni Pakdemirli, vatandaşlara da ormanlar konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin, "Haftalardır afet alanlarındasınız, en son ne zaman ailenizle bir araya gelebildiniz?" sorusuna ise "Evet ailemle uzun bir süre geçirme imkanım olmadı son zamanlarda ama bulunduğumuz makam ve mevkiler, hizmet yerleri, bu anlamda biz bu zamanı fırsat olarak değerlendiriyoruz. Burada da tabii son 3 gündür, birebir teşkilatımızla geçirdik. 10-12 kadar da Giresun'da geçirdik. Rabbim ülkemizi musibetlerle sınamasın, ama tabii ki bir dert bir sıkıntı olduğu zaman vatandaş da yanında yöneticilerini arıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız döneminde de hizmetin şekli ve çıtası değişmiştir. Bu anlamda biz de bakanlar olarak herhangi bir sel, afet, yangın olduğunda ilgili bakanların sahada olduğunu görüyorsunuz. Bu sizler için sürpriz olmasın. Bundan sonra da böyle olacak." karşılığını verdi.

(Bitti)

Bekir Pakdemirli, Yangın, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor         
14:40
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 17:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei