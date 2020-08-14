Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de otluk alanda çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu
Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi. Bakan Pakdemirli, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'dan bilgi aldıktan sonra yangının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 04:03
Kaynak: AA
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