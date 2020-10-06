Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, KKTC'ye su verme merasiminde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, KKTC'ye su verme merasiminde konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su temin edilmesi projesiyle ilgili, "Dünyada örneği olmayan bu hattan geçen suyun yarısını içme-kullanma, yarısını da sulama suyu olarak Kıbrıslı kardeşlerimize sunuyoruz.

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, KKTC'ye su verme merasiminde konuştu Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su temin edilmesi projesiyle ilgili, "Dünyada örneği olmayan bu hattan geçen suyun yarısını içme-kullanma, yarısını da sulama suyu olarak Kıbrıslı kardeşlerimize sunuyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"nde konuştu.

Pek çok kesim tarafından imkansız görülen, "olmaz", "yapılamaz" denilen su temini projesinin toplam 3 milyar lira yatırımla hizmete alındığını söyleyen Pakdemirli, böylece dünyada eşi ve benzeri olmayan bir rüyanın da gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'nin, askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su aktarılan dünyadaki tek proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Anavatandan yavru vatana uzattığımız Deniz Geçişi İsale Hattı, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte yani 85 katlı bina yüksekliğinde, askılarda tutulan deniz tabanına halatlar ve beton ağırlık kütleleriyle bağlanan 80 kilometrelik bir hattır. Bu hat Akdeniz geçilerek Kıbrısımıza ulaşmaktadır."

Bakan Pakdemirli, 200 bin metreküp kapasiteli KKTC İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 2016'dan itibaren işletmede olduğunu belirterek, "Dünyada örneği olmayan bu hattan geçen suyun yarısını içme-kullanma, yarısını da sulama suyu olarak Kıbrıslı kardeşlerimize sunuyoruz." diye konuştu.

İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ve toplam 529 kilometrelik Ankara- Mersin arası mesafeden daha uzun içme suyu dağıtım hatlarının, "kayıp-kaçak oranı yüzde 1'den daha az olan dünya standartlarının üzerinde bir sistem" olarak kurulduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları ifade etti:

" Türkiye'den gelen bu suyu belediye meclisi kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile abonelik sözleşmesi imzalayan 28 belediye kullanmaktadır. Bu sayede toplam 300 bin kişiye içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki içme suyu depolarına toplam 103,4 milyon metreküp su verilmiştir. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmete aldığımız içme suyu projesinin yanında sulama projemiz de devam etmektedir. 72 bin dekar alan yani 35 bin futbol sahası büyüklüğünde alan sulanabilecek. Böylece ürün çeşitliliği ve verimliliği artacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yıllık 127 milyon gelir artışı sağlanacaktır. Sulama inşaatının tamamlanmasıyla da yaklaşık 18 bin kişiye iş imkanı sağlanacaktır."

"Arızayı, sistemi mükemmelleştirmek için fırsat bildik"

Pakdemirli, bugün "vizyon projesini" yenilenmiş, güçlendirilmiş ve sorunları giderilmiş şekilde yeniden hizmete açtıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bilindiği gibi deniz geçiş isale hattında ocak ayının ilk haftasında arıza oluşmuştu. Hızlı bir şekilde teknik ve operasyonel çalışmaları başlattık. Bu arızayı sistemi iyileştirmek ve mükemmelleştirmek için bir fırsat bildik. Haziran ayında durum tespiti çalışmalarını yapacak gemiyle çalışmalarımızı başlattık. Yoğun çalışmalarımızla eylül ayının sonuna kalmadan hattın işletmeye alınmasını hedeflemiştik ancak dünya kamuoyuna 'Akdeniz Fırtınası' olarak yansıyan olumsuz hava şartlarıyla Antalya açıklarında meydana gelen ve bölgeyi etkisi altına alan hortum, yüksek dalga boyu hareketliliği ve şiddetli rüzgar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su ileten borulardaki arızayı gidermeye yönelik çalışmaları ciddi manada etkilemiştir."

3,5 ayda tamamlandı

Bu dev projenin tüm borularının montaj işlemlerinin karşılaşılan bütün zorluklara rağmen kararlılıkla çalışılarak bitirildiğini söyleyen Pakdemirli, "Kara şartlarında küçük bir bent veya gölet gibi bir su yapısı en az 5-6 ayda yapılabilirken, Türk mühendislerinin azmi ve çalışkanlığı sayesinde bu mega proje, deniz şartlarında ve her türlü zorluğa rağmen fiilen 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu proje, 6 ana operasyon gemisi, 4 römorkor, 4 destek gemisi olmak üzere toplam 14 gemi ve 325 personelle yürütülmüştür." diye konuştu.

Pakdemirli, projenin çalışma şartlarının, deniz üzerinden yapılan zorlu çalışmaların yanında "deniz altında insansız robotlarla yapılan bir nevi ay yürüyüşüne" benzetilebileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu proje, kullanılan malzeme itibarıyla yerlilik oranı en yüksek projelerden bir tanesidir. Tüm hattı besleyen ve deniz geçişini sağlayan boruların tamamı yerli imalattır. Bu sayede projede maliyet tasarrufu da sağlanmıştır. Yenileştirme ve güçlendirme kapsamında toplam 520 milyon lira bütçe ayrıldı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC için sizin önderliğinizde yatırımlarımız devam edecektir. Hamdolsun bu meşakkatli çalışmanın sonucunda Anadolu'nun bereketli suları tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne akmaya hazır hale gelmiştir. İnancımız odur ki Anadolu'nun bu feyizli suları kardeşliğimizi, birliğimizi beslemeye devam edecektir."

Pakdemirli, isale hattının, Türkiye ve KKTC'nin kopmaz bağlarının yeni ve güçlü bir kolu ve atardamarı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, KKTC'ye su verme merasiminde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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