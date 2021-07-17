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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

17.07.2021 11:57
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Aydıncık ilçesi Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, perşembe sabah saat 08.40'ta Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangının 50 saattir devam ettiğini söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Pakdemirli şunları kaydetti:

"Bu yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 25 su nakil aracı ve diğer kurumlarla beraber de 850 personelle müdahalemiz devam ediyor. Hava araçları şu ana kadar 7 bin ton su attı, kara araçlarıyla da 50 bin tonun üzerinde toplamda 57 bin ton civarında su atmış oldu. Pembecik Mahallesi'nde ve diğer mezralarımızda 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. Tabii ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var, 1 konut az hasarlı, 2 ağır hasarlı müştemilat, bazı seralarda da hasar bilgisi olduğu tespitlerimiz var."

Tarım arazilerindeki hasarlarla ilgili tespitlere de ilerleyen günlerde başlayacağını belirten Pakdemirli, "Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bir kısmı örtü yangını, yani 'Alanın tamamı yandı' diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette, soruşturmaları devam ediyor." dedi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Gazeluşağı'ndaki yangının da perşembe günü saat 19.46 gibi çıktığını hatırlatan Pakdemirli, "Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan ve 39 saattir devam eden yangınla alakalı da 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinesi ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Bu yangında yaklaşık 200 hektar alanda etkilenme var, bunun da bir kısmı örtü yangını." diye konuştu.

Yanan alanlar ağaçlandırılacak

Pakdemirli, Hatay ve Mersin'de sıcaklığın yüksek, rüzgarın da etkili olmasının yangınların seyrini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Hatay özelinde yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yapıyor. Biz tek bir ağaca dahi paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, yanan alanların yeniden ağaçlandırılacağını ifade ederek, "Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, Anayasa'nın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Buralarda ne otel ne han ne hamam ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. İlk müsait zamanda buraları tekrar ağaçlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalara başlayacaktır." diye konuştu.

Yangınların tespiti ve ekiplerin çalışmalarında insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı"na yapılacak aramaların önemini anlattı.

Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altında

Pakdemirli, Hatay ve Mersin'deki yangınların son durumuyla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

"Şükürler olsun ki hem Hatay hem de Mersin'deki yangınlarımız kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sahada tek bir kıvılcım kalmayana kadar devam edecek. Bu soğutma çalışmaları hepinizin bildiği gibi bir günden fazla sürebilir. Kaç gün sürmesi gerekiyorsa soğutma çalışmaları devam edecek. 'Kontrol altına alındı' demek, yangın odaklarının etrafının çevrildiğini, buralarla alakalı yangının artık büyüme ihtimalinin, çok istisnai durumlar dışında kalmadığının ifadesidir. Sabah kalkan İHA'mızı önce Hatay'a gönderdik. İHA'mızın tespit ettiği kadarıyla Hatay'da sıcak bir nokta yok. Yani burada ciddi bir başarı sağlanmış demektir. Mersin'e de İHA'mızı biraz önce yönlendirdik. Buradaki sıcak noktaların tespiti ve yer ekiplerine de bunun iletilmesi ve koordinasyonu yönünde de çalışmalarımız devam ediyor."

"Yaban hayatındaki kayıplarından dolayı da son derece üzgünüz"

Pakdemirli, Mersin ve Hatay'ın dışındaki diğer yangınlarla ilgili bilgiler de vererek şunları kaydetti:

"Bu 50 saatlik süre içerisinde sadece Mersin ve Hatay yangınlarıyla değil, 32 orman yangını, 25 de kırsal yangınla mücadele etmek kaydıyla toplamda 57 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda tabii ki gönül ister ki tek bir ağacımızı kaybetmeyelim. Ağaçların ötesinde elbette yaban hayatıyla ilgili de zaman zaman kayıplar yaşayabiliyoruz. Yaban hayatındaki kayıplarından dolayı da son derece üzgünüz. Orman yangınlarıyla mücadelede başta orman teşkilatımızın kahramanları olmak üzere Valiliğimize, jandarmamıza, belediyelerimize, AFAD, sağlık ekiplerimize ve siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Özellikle bayrama da girdiğimiz bu dönemde çok dikkatli olmamızı, belirlenen piknik alanları dışında ateş yakılmamasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Basın açıklamasında Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer ilgililer de yer aldı.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, orman işçileriyle fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Mersin, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


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