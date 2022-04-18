Son dakika haberi: Bakan Kirişci: "(Hatay'daki yangın) Şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, 1 uçak, 40 arazöz, 4 dozer ve 205 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındığını bildirdi.

Kirişçi, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dörtyol'da saat 01.22 sıralarında başlayan yangına saat 01.35 itibarıyla ilk müdahalenin gerçekleştiğini belirten Kirişçi, "Yangına 1 uçak, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına müdahalede 205 personelimiz görev aldı. Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alınmış durumda. Yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

Yangına ilk müdahalenin yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeden yapılması talimatını verdiğini ifade eden Kirişçi, bu doğrultuda yerleşim yerlerinde herhangi bir zarar ziyan olmadığını söyledi.

Yangın nedeniyle belli bir yeşil alanın ve içindeki canlıların kaybedildiğini dile getiren Kirişçi, yanan alanın ise çok büyük olmadığını aktardı.

Teşkilat olarak her yıl 3 binin üzerinde yangın hadisesiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Kirişçi, "Geçen yılki yangın hadiselerinden dolayı kamuoyunda hassasiyet var, bu hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Bakanlığımız ve özellikle Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımız, bunların üstesinden gelecek kurumsal kapasiteye ve yetkinliğe sahiptir. Bu yangın da onlardan birisidir. Sizin haberiniz olmayan ama bizim sürekli takip ettiğimiz başka yangınlar da oluyor. Teşkilatımız da bunların üstesinden geliyor." diye konuştu.

Kirişçi, yangınla mücadele çalışmalarına takviyeler yapıldığına işaret ederek, 55 helikopter ve 20 uçağın envanterlerine dahil olacağını söyledi.

Kendi envanterlerinde olup da yenilenmesi gerekenleri de yenileyip hizmete sunmuş olacaklarını vurgulayan Kirişçi, "Vatandaşlarımızı tedirgin ve rahatsız edecek herhangi bir gelişme yok." ifadesini kullandı.

Antalya'nın da birinci derecede yangına karşı riskli bölgelerden biri olduğuna değinen Kirişçi, yangın çıkmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Kirişçi, bu konuda da çok güzel çalışmalar yaptıklarını ve alınan önlemler sayesinde pek çok yangının önlendiğini sözlerine ekledi.