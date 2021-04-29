Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanlarından Başkan Çetin'e ziyaret - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanları Emre Gülçay, Fatih Kara ve İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette çeşitli çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesinin ilçedeki tarım ve sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları değerlendirildi. Başkan Ertuğrul Çetin, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanları Emre Gülçay, Fatih Kara ve İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz ile sahada yaptığı görüşmede sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar başta olmak üzere bölge halkına da katkı sağlaması beklenen tarım çalışmalarına ilişkin hizmetlerin artırılması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaptı.

Sokak hayvanları ve tarım açısından faydalı bir görüşme olduğunu belirten Başkan Çetin, "Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanlarımız ile ilçemizdeki tarım ve sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımızı değerlendirdik. İlçemize yapmış olduğumuz yatırımlar ve yapılacak olan yatırımlar açısından çok verimli bir görüşme oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, başta Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Daire Başkanlarımız Emre Gülçay, Fatih Kara şahsında tüm bakanlık yetkililerimize ve İl Tarım Müdürümüz Bülent Korkmaz'a ilçemize verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA