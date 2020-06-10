Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in iddialarına yanıt - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken "2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükselmiştir. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke olmuştur." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Partisinin 10 Haziran 2020 tarihli TBMM Grup Toplantısında, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarına dair aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Öncelikle şunu belirtmek gerekir; Türkiye tarımı, uygulanan politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam etmektedir. Son 17 yılın 14'ünde büyüyen tarım sektörü, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür. 2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükselmiştir. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Türkiye, ürettiği tarımsal ürünlerle 83 milyon nüfusumuz, 4 milyonun üzerinde sığınmacı ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını karşılamakla birlikte ihracat yapmaktadır." vurgusu yapılarak, "2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. İthalat ise 12,7 milyar dolardır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır ve tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız. 193 ülkeye, 1.827 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Rakamlardan anlaşılacağı üzerine tarım sektörümüz kesintisiz olarak büyümesini sürdürerek, kendi kendine yeterliliğini göstermektedir. Hal böyle iken, tarım sektörümüzün siyasi tartışmalara konu edilmesi her şeyden önce emek veren, alın teri döken çiftçilerimize haksızlıktır. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" denildi.

(İHA)