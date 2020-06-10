Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt - Son Dakika

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilerin yeterince desteklenmediği" yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtilerek, tarımsal desteklerde 2020'de yaklaşık 22 milyar lirayla rekora imza atıldığı bildirildi.

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilerin yeterince desteklenmediği" yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtilerek, tarımsal desteklerde 2020'de yaklaşık 22 milyar lirayla rekora imza atıldığı bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Partisinin 9 Haziran 2020 tarihli TBMM Grup Toplantısında, çiftçilerimizin yeterince desteklenmediği, borçlarını ödeyemediği ve kredi borçlarının ertelenmediği yönünde asılsız iddialarda bulunması üzerine, Gerçek verilere dayalı, bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.


CHP Genel Başkanı'nın, çiftçilerimizin yeterince desteklenmediği yönündeki iddiaları hiçbir gerçeklik taşımadığı gibi, sadece 2020 yılında verilen Tarımsal desteklerdeki tarihi rekor, 2002 yılından bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucudur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize verdiği destekte 2002 yılına göre 8 kat artış sağlandı. Tarımsal Desteklerde 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla, yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı.


Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığımız ilk kez bu dönemde, Dane Zeytin Desteği gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlayarak, çiftçimizin yanında olduğunu, üretici dostu olduğunu gösterdi" denildi.


"Tarım orman sektörümüz 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü"


Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "Tarım orman sektörümüz, 2018 yılını, yüzde 1,9'luk ve 2019 yılını yüzde 3,3 büyüme tamamladı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Son 18 yıldaki ortalama büyümesi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkesini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke oldu.


Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 6,2'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8 bir katkı yaparak ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladı. Yine 2002 yılında tarımsal hasılamız, 37 milyar lira iken, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükseldi" ifadeleri kullanıldı.


"2003-2020 Arasında 310 milyar TL'lik destek ödemesi yapıldı"


"Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2003-2020 yıllarında toplam reel olarak verdiği 310 milyar TL'lik destekleme ve elbette çiftçimizin eli, yetiştiricimizin emeğiyle; ülkemiz 196 ülkeye, bin 690 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke konumuna geldi. 18 milyar dolar tarımsal ihracat ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı" denilen açıklamada, "İçinde bulunulan pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Çiftçilerimizin, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek ziraat bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemeleri faizsiz olarak, 6 ay ertelendi. 22 milyar TL desteklemenin 13 milyar TL' lik ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60'ı ödenmiş oldu.


Ayrıca 2019 yılında açıklanan alım fiyatlarıyla da, her daim çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. 2020 yılı üretim dönemi için TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1350 liradan 1650 liraya, Arpa alım fiyatı, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı" denildi.


Ton başına bakliyat alım fiyatlarının, kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı. Bizler, tarım, hayvancılık gibi hayati önem taşıyan bir konuda ülkemiz, çiftçilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yaşanan pandemi sürecinde birçok ülke gıdaya ulaşmakta zorluk çekerken, biz ise omuz omuza verdiğimiz üreticimizle, kendi kendimize yettiğimizi bir kez daha ortaya koyarken, bir de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt - Son Dakika

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