Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK - Son Dakika

Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Son dakika haberi: KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde atıl vaziyette olan yaklaşık 90 bin metrekare arazi tarıma kazandırılıp, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip tarıma kazandırıldı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde atıl vaziyette olan yaklaşık 90 bin metrekare arazi tarıma kazandırılıp, zeytin fidanı ve biber fidesi dikilip tarıma kazandırıldı. Burada yetişen araziden elde edilecek gelir sayesinde üniversitelere burs verilecek. Ayrıca her üretim dönemi boyuncu 50 kadına istihdam sağlanması planlanıyor.

ATIL ARAZİ, ÖĞRENCİLERE BURS KAYNAĞI OLDU

Kazancı Belediyesi 90 bin metrekarelik atıl arazinin değerlendirilip, öğrencilere burs vermesi için Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle bir protokol imzaladı. Ardından bölgedeki öğrencileri burs kaynağı oluşturmak için araziye 2 bin zeytin fidanı dikildi. Fidanların büyüyüp ürün vermeye başlaması sırasında geçen süreçte fidanlar arasındaki boşluk alanlara 400 bin biber fidesi dikilerek değerlendirildi. Yine aynı şekilde biber üretiminden de elde edilecek gelirle öğrencilere burs verilecek. Üretim dönemi boyunca da bölgedeki kadınların da ev ekonomilerine katkı sağlayabilmesi için kadınlar istihdam ediliyor. Kadınlar ise neşe içinde yeri geldiğinde şarkı söyleyip, oynayarak biber ekili tarlada çalışıyor.

Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Tarım, arazinin kooperatifin ilk uygulama sahası olduğunu belirtti. Arazide zeytin üretilip, elde edilecek gelirle öğrencilere burs verileceğini ifade eden Tarım, " Zeytin fidanları diktik ve zeytin üretiminden elde edilecek gelirin yüzde yüzü öğrencilerimize burs olarak verilecek. Zeytin fidanları büyüyene kadar arasında toprak boş kalmasın diyerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da 'Her bir karışı ekin' demesiyle başlayan kampanya üzerine 400 bin adet biber dikerek bölge ekonomisine ve insanlarına katkımız olsun istedik. Pandemi sürecinde bir şeyler üretmek istedik. Burada çalışan kadınlarımıza da katkı oluyor."diye konuştu.

Kooperatifte gönülle olarak destek olan ve kooperatif başkanının kuzeni coğrafya öğretmeni Mustafa Tarım da, "Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 400 bin kök biberi toprakla buluşturduk. Ben coğrafya öğretmeniyim. Okullarda öğrencilerimizin ekonomik durumlarını görünce üzülüyordum. Bu üzüntülerimizin neticesinde öğrencilerimize burs vermek için böyle bir girişimde bulunduk. Buradan elde ettiğimiz gelir öğrencilerimiz burs vereceğimiz için mutluyum. "dedi.

Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel de şunları söyledi:

" Arazı atıl durumda olan kontrolsüz bir araziydi ve Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne verdik. Kooperatif 2 bin adet zeytin dikti. Bu zeytinin bütün gelirleri bu yörenin üniversite okuyan gariban öğrencilerine burs olarak gidecek. Ayrıca zeytinler büyüyünceye kadar, birkaç yıl aradaki araziyi değerlendirmek için kooperatif biber dikti. Yine kooperatifin bütün faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net karın yüzde 5'i öğrencilere burs olarak verilecek bunu da kooperatifin tüzüğüne koydurduk."

Ermenek'in yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu Kazancı Beldesi, Orta Torosların kuzey yamacına bakan bir vadide kurulmuş olup, üç tarafı dağlarla çevrili. Başta hayvancılık olmak üzere tahıl bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapılıyor.

Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Kazancı Beldesi, Ermenek, Kazancı, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TARIMA KAZANDIRILAN ATIL ARAZİ SAYESİNDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK - Son Dakika
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