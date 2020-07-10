Son dakika haberi... Tarımın merkezi Kocasinan'dan Kayseri'ye yeni bir kazanç kapısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tarımın merkezi Kocasinan'dan Kayseri'ye yeni bir kazanç kapısı

Son dakika güncel haberi: Kocasinan Belediyesi tarafından bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiği ürünlerin 4'ncü hasadı yapılmaya başlandı.

Kocasinan Belediyesi tarafından bölgede yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılında yetiştirdiği ürünlerin 4'ncü hasadı yapılmaya başlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunmanın yanı sıra onların sağlıklı ve lezzetli bitkiler üretmesine ve yüksek gelir sağlayabilecekleri yeni bir endüstri imkanı sunduklarını söyledi.


Proje ve hizmetleriyle çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de ziraat ve tarımla uğraşan nüfus yoğunluğunun Kocasinan bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti. Kayseri'ye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şehir merkezinde olmamıza rağmen Kayseri'de en fazla; ziraat ve tarımla uğraşan nüfusun yaşamış olduğu bölgeyiz. Bundan dolayı sanayi ve ticaret şehri gibi unvanları olan Kayseri, tarım şehri olarak da anılacaksa bu Kocasinan olmadan düşünülemez. Çiftçimiz zaten buğday, arpa, şekerpancarı, mısır, çavdar gibi ürünleri üretip satıyor. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız çalışma neticesinde başlattığımız projemiz, 3 senedir ürün vermektedir ve bu ürünlerin 4'ncü hasadını yapıyoruz. Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve tıbbi nane gibi birçok ürünün Kayseri'mizde de yetiştirilebilir olduğunu gösterdik. Burada bu ürünleri yetiştirmekle kalmadık, aynı zamanda çiftçilerimize bu ürünlerin nasıl yetiştirileceği hakkında eğitimler de verdik. Böylelikle, bu ürünler çiftçilerimize yeni bir endüstri, yeni bir gelir kapısı oldu. Yaptığımız yatırımlar ile değişik endüstri alanlarında şehrimizde yer alabilecek. Hedefimiz; bölgemizde yaşayan insanlarımızın refahını artırmaktır."


Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Kocasinan'ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele daha kavuştuğunu sözlerine ekledi.


Öte yandan kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde Erkilet Bölgesinde 3 yıl önce yetiştirilmeye başlanan; Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve nane gibi ürünlerin 4'ncü hasadı yapılmaya başlandı. Bitkilerin hasadını yapan kadınlar, kadın eli değdiği için hasadın daha güzel olduğunu belirtti. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesinde; ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değen 48 bin fidandan yaklaşık 3 ton yaş ürün hasat edilmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tarımın merkezi Kocasinan'dan Kayseri'ye yeni bir kazanç kapısı - Son Dakika
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