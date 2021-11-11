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Son dakika haberi! Tarladaki hünerlerini eğitimle taçlandıran köy kadınlarının yöresel ürünleri rağbet görüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Tarladaki hünerlerini eğitimle taçlandıran köy kadınlarının yöresel ürünleri rağbet görüyor

11.11.2021 10:53
Son dakika haberi! Tarladaki hünerlerini eğitimle taçlandıran köy kadınlarının yöresel ürünleri rağbet görüyor

Son dakika gündem haberi... Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınların ürettiği yöresel ürünler ve yiyecekler, şehir dışından gelenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınların ürettiği yöresel ürünler ve yiyecekler, şehir dışından gelenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

2014 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Birlikte Yeni Adımlar Projesi" kapsamında köylerinde üretilen ürünleri çevre il ve ilçelerde düzenlenen panayır, fuar gibi etkinliklerde tanıtmaya çalışan kadınlar, Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği çatısı altında bir araya geldi.

Bilecik-Söğüt kara yolu kenarında kurdukları tesiste üretim yapan 35 kadın, birçok etkinliğe katıldı.

Evlerinin bahçelerinde özenle hazırladıkları şeker pancarı pekmezinden gözlemeye, mantı, kabak tatlısı, tarhana çorbası, turşudan kuru fasulyeye, elma, ayvadan kış karpuzuna kadar onlarca ürünü yol kenarındaki tesislerinde satan kadınlar, haftanın her günü farklı illerden gelen ekipleri ağırlıyor.

Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği kurucularından Necla Türker, AA muhabirine, en çok mantı üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Bilecik'in nohutlu mantısının meşhur olduğunu kaydeden Türker, "İçi nohutlu üstü yoğurtlu. Bilecik olarak tanınması için çaba gösteriyoruz. Fasulyesi olsun diğer başka ürünleri olsun bizim toprağımız çok verimli. Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz." dedi.

Şu anda destek almadıklarını ve tamamen kendi çabaları ile bugünlere geldiklerini ifade eden Türker, "Biz hazır olarak sadece İl Özel İdaresi'nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekli yapılıyor. Faaliyet gösterdiğimiz işletmede kiracı olarak bulunuyoruz. Ev yemekleri ve sabah kahvaltısı hizmetimiz bulunuyor. Tabaklarımızda az oluyor ama isteyene ilave yapıyorum. Kendim yaptığım için dökülmesini istemiyorum. Yemek, gözleme, mantı, tatlı bu şekilde ürünlerimiz var." diye konuştu.

Pandemi sonrası gruplar gelmeye başladı

Pandemide yeni normalle birlikte işlerinde hareketlilik başladığını aktaran Türker, şöyle devam etti:

"Biz de daha çok tanınmaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok misafir ağırlamak isteriz. En son ağırladığımız bir grup oldu, yöresel ürünlerimizden tükettiler. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Biz de istedik. Çaba gösteriyoruz. Elimden geldiği kadarıyla doğal ürünlerimi tanıtmaya çalışıyorum. Satış yapıyorum. Misafirlerimizi bekliyoruz."

Eskişehir'den Kocaeli'ne giderken yol üzerinde grup olarak yöresel yemek yiyenlerden Kocaeli Valiliği Türk Müziği Topluluğu Başkan Yardımcısı Gül Güner ise bir duyum sonucu burada olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güzel bir köy varmış. Bir de kadın dayanışmasının örneği bir kooperatif olduğunu duyduk. Araştırma da yaptık, telefonunu da bulduk. Sonra başarılı bayan arkadaşımla tanıştım. 'Biz dönüşte geliyoruz' dedik, 'kabul ediyor musunuz' dedik. 'Tabii ki başımızla' dedi. Yemeklerinin hepsi kendi ellerinden çıktı. Gerçekten bütün arkadaşlarım çok memnunlar. Kendi köylerinde üretilen yöresel lezzetleri yedik. Organik, rüya gibi. Gerçekten çok güzel. Kabak tatlısı, tarhana çorbası, turşusu, kuru fasulyesi çok güzel. Ben herkesi davet ediyorum. Toplanıp gelsinler. Bu pırıl pırıl arkadaşlara hem destek olmuş oluyoruz, hem de bu kadar lezzetli doğal yiyecekleri her yerde yeme şansımız yok. Tertemiz hava, çevre şahane, yiyecekler de güzel. En önemlisi arkadaşlarımız gözleri çok tok. Bize sınırsız servis yaptılar."

"Yine geleceğiz"

Kocaeli Valiliği Türk Müziği Topluluğundan Şengül Ödenoğlu ise yedikleri yemeğin harika olduğunu ifade ederek, "Lezzet müthişti. Sürekli takviye ettiler. Gözü gönlü tok. Çok hijyenik. Hayran kaldık. Tekrar geleceğiz inşallah. Turun haricinde en kısa zamanda ailelerimizle de gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yemek Tarifi, Kocaeli, Yeniköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tarladaki hünerlerini eğitimle taçlandıran köy kadınlarının yöresel ürünleri rağbet görüyor - Son Dakika


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