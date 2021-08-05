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Son dakika haberi... TARSİM'den yangın hakkında son durum değerlendirmesi - Son Dakika

Son dakika haberi... TARSİM'den yangın hakkında son durum değerlendirmesi

05.08.2021 17:17
Son dakika haberi... TARSİM'den yangın hakkında son durum değerlendirmesi, System.String[]

Son dakika haberine göre TARSİM, yangın hasarlarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, sigortalı üretici ve yetiştiricilere ihbarlarını yapabilecekleri kanalları hatırlattı.

TARSİM, yangın hasarlarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, sigortalı üretici ve yetiştiricilere ihbarlarını yapabilecekleri kanalları hatırlattı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar doğrultusunda, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden alınan ihbar adetlerinin 552'ye yükseldiği, en yüksek ihbar adedinin ise Antalya'dan ve hayvan hayat sigortaları branşından alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen yangınlar ile ilgili çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Söz konusu yangın olaylarının meydana gelmesini takiben, Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Karaman'da tarımsal faaliyetlerini sürdüren sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizden 472'si Antalya olmak üzere toplam 552 adet hasar ihbarı alınmıştır. Antalya'daki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir. Şimdiye kadar toplam 8 ilden gelen yangın ihbarlarının sigorta bedeli ise 105 milyon TL'dir.

Alınan hasar ihbarlarını takiben eksper görevlendirmeleri çok hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları mevcut durumda 33 eksper ve ilgili Bölge Müdürlüklerimizin nezaretinde sahada devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Hasarları olan üretici ve yetiştiricilerimiz, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için hasar ihbarında bulunmalıdır. Hasar ihbarları, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, pek çok kanal aracılığıyla 7/24 gerçekleştirilebilmektedir. Bitkisel ürün, sera sigortaları ve hayvan hayat sigortaları branşları için, 0850 250 82 77 numaralı Hasar İhbar Hattımız, TARSİM Mobil ve kurumsal internet sitemiz tarsim.gov.tr'deki poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı üzerinden yapılabilmekle birlikte, Bitkisel Ürün ve Sera Sigortası branşları için bu kanallara ek olarak yetkili acenteler aracılığıyla da ihbarda bulunulabilmektedir.

Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak ümidiyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangın olaylarının yaşandığı tüm bölgelerdeki halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Son dakika haberi... TARSİM'den yangın hakkında son durum değerlendirmesi

Antalya, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... TARSİM'den yangın hakkında son durum değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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