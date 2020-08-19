MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dün gece saatlerinde meydana gelen 2 kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Kaya ile otomobildeki kimliği tespit edilemeyen kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.TEM yolu Pozantı-Tarsus yönünde meydana gelen ikinci kazada ise, Burhanettin Söğüt (56) yönetimindeki 06 CAD 96 kamyon,sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Söğüt kamyonun kabininde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı. Ağır yaralanan Burhanettin Söğüt, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.