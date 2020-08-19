Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıMersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kazada, Serkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobil, Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan Kaya ile otomobildeki kimliği tespit edilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kazada ise, Burhanettin Söğüt (56) yönetimindeki 06 CAD 96 kamyon, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burhanettin Söğüt kamyonun kabininde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı. Ağır yaralanan Burhanettin Söğüt Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Serkan Kaya, Tarsus, Mersin, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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