Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı

30.04.2022 22:56
Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı

Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, apartmanın bodrum katındaki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1523 Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın bodrumuna giren bir kişi, M.T. adlı kişiye ait motosikleti çalarak uzaklaştı. Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını inceleyen polis, zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı
Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı

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Hırsızlık, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tarsus'ta motosikleti hırsızlığı kameraya takıldı - Son Dakika


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