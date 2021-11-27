MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKKKCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı, eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. gözaltına alındı.
Adreslerinde dijital malzemeler ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika