Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

05.07.2022 21:45
Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi'nde Mustafa S. (43) idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. (28) yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen İsmet Gerçek (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nadir G. ve Necati T.'nin (28) tedavisi sürerken, Necati T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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