Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

10.05.2022 15:36
Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin-Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, V. E. yönetimindeki 16 HT 051 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Mersin- Adana D-400 karayolunda Nusret Mayın Gemisi kavşağında Tarsus ilçe merkezinden D-400'e çıkmak isteyen A. Ç. idaresindeki 33 PJ 008 plakalı kapalı kasa panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, Ç. A. idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı. Kazada panelvanın sürücüsü A.Ç., motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. - MERSİN

Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

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Münir Karaloğlu, Mersin, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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