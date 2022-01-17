Son dakika haberi... Tarsus'taki yangınlarda araba ve ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan 2 yangında bir ev ve bir araç kullanılmaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi'nde park halindeki 33 AEY 486 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın ise ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde yaşandı. E.Y.'nin ikamet ettiği evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. - MERSİN