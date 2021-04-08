Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3)

Son dakika haberleri... CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTIMuğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı.

CİNAYETLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN 1 KİŞİYE GÖZALTI Muğla'nın Menteşe ilçesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın (29) av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı. Firari Menduh D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlının arkadaşı Mehmet D., Gazeller Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



Gözaltı, Muğla, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (3) - Son Dakika

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