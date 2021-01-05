Son dakika haberi: Tartıştığı dedesini boğarak öldürdü - Son Dakika

BİLECİK'te evinde ölü bulunan Ziya Ada'yı (83) tartıştığı torunu Mehmet Ada tarafından boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi'nde oturan Ziya Ada önceki gün evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ada'nın öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çelişkili ifadeler veren torun Mehmet Ada katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet Ada adliyeye sevk edildi. İfadelerinde dedesi Ziya Ada ile tartıştıklarını ve sonrasını hatırlamadığını öne süren katil zanlısı Mehmet Ada, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.